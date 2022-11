Groene stroom, vegetarisch eten en herbruikbaar afval: twee Nijmeegse festivals krijgen cultuurprijs voor duurzaamheid

Kwestie ‘gladjanus’ en ‘lul’ suddert voort: gesoebat over extern onderzoek en rol burgemees­ter Slinkman

GROESBEEK - Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal moet zich niet bemoeien met de integriteitskwestie die de gemeente Berg en Dal momenteel in haar greep houdt. ,,Hij is daar zelf bij betrokken; dan is het beter dat hij een stapje terugdoet in deze kwestie.”

18 november