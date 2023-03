GroenLinks blijft de grootste partij in Nijmegen, Volt meest opvallende nieuwkomer

PS 2023GroenLinks is in Nijmegen de grootste partij geworden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar. De partij behaalde 19,8 procent van de stemmen. Tweede werd PvdA met 14,5 procent van de stemmen, gevolgd door Partij voor de Dieren met 9,3 procent.

In 2019 was GroenLinks ook al de grootste, toen stemde 23,5 procent van de kiezers op de groenen. De toenmalige nummer twee D66 kreeg toen 12,8 procent van de stemmen. Nu komen de democraten niet verder 8,9. Forum voor Democratie debuteerde in 2019 als vijfde partij in Nijmegen met 9,2 procent van de stemmen. De partij maakt nu een diepe val en weet 2,1 procent van de kiezers achter zich.

Volt

Volt is de grootste nieuwkomer in Nijmegen en pakt 9,3 procent van de stemmen. 6,9 procent van de kiezers heeft gestemd op de BoerBurgerBeweging (BBB).

59,9 procent van de stemgerechtigden heeft woensdag zijn stem uitgebracht, vier jaar geleden was dat nog 57,9 procent.

De definitieve uitslag heeft erg lang op zich laten wachten. Een woordvoerder noemde als oorzaken hiervoor de hoge opkomst, het feit dat het om dubbele verkiezingen gaat, met in veel gevallen weer grote stembiljetten, en de nieuwe procedures maken de telling op de stembureaus tot een enorme klus.

Provincie Gelderland

Net als in alle andere provincies is BBB ook in Gelderland de grootste partij. De nieuwkomer is met 23,6 procent van de stemmen zelfs met afstand de grootste. Dat percentage is goed voor 14 zetels in het provinciehuis in Arnhem.

De VVD is nu met 6 zetels de tweede partij van Gelderland. De partij behaalde 10 procent van de stemmen, 4 procent minder dan in 2019, en levert 2 zetels in. De PvdA steeg licht van 8,3 naar 8,9 procent en blijft op 5 zetels. GroenLinks verloor en komt nu uit op 8,1 procent van de stemmen, ook goed voor 5 zetels. Nieuwkomers JA21 en Volt komen met ieder 2 zetels op het Gelders pluche.

Bij de vorige verkiezingen kwam debutant FvD nog met 13,4 procent en 8 zetels binnen als tweede partij. De partij maakt nu een vrije val en komt uit op 2,6 procent en 1 zetel.

De grafiek hieronder wordt automatisch bijgewerkt zodra een gemeente de uitslag bekend maakt. U kunt ook zoeken door te klikken op ‘Kaart’ en vervolgens op de gemeente. Gemeentes waarvan de uitslag bekend is, krijgen een andere kleur. Als de uitslag voor een hele provincie bekend is, kunt u met de ‘Coalitiebouwer’ uw eigen coalitie samenstellen.

