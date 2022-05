GroenLinks keert na twee jaar terug in Heumense coalitie

Dat is nodig omdat het die partijen vorige week na weken van onderhandelen niet lukte om er met de PvdA uit te komen. Die partij wilde dat bezuinigingen op de zorg werden uitgesloten, wat DGH en VVD te ver ging.

DGH-voorman Vincent Arts hoopt met GroenLinks nu alsnog ‘over links’ snel een college met een raadsmeerderheid te vormen. Op basis van krachtsverhoudingen in de raad is die keuze niet gemaakt: zijn eigen DGH heeft zes zetels, maar GroenLinks heeft net als VVD, D66, PvdA en CDA twee plekken in de nieuwe gemeenteraad.

Samenwerking

,,We keken bij onze keuze vooral op basis van de manier waarop we de afgelopen anderhalf jaar met een partij samenwerkten", zegt Arts. ,,Dat liep met GroenLinks goed. We vroegen aanvankelijk PvdA erbij als tweede partij, want die had ook nog een duidelijke verkiezingswinst geboekt. Maar wat DGH betreft scheelde het meteen al niet veel met GroenLinks.”

Lijsttrekker en fractievoorzitter Matthijs Glastra noemt het ‘best een beetje eervol’ dat GroenLinks nu bij de besprekingen aanschuift. Volgens hem ontstaat er bij succes een ‘mooie afspiegeling van de politieke kleuren die er zijn in Heumen’.

Quote Ik denk dat we elkaar wat punten moeten gunnen. Anders wordt het maar een grijze overeen­komst Matthijs Glastra, Fractievoorzitter GroenLinks Heumen

Hij is echter niet van plan klakkeloos zijn handtekening te zetten onder het concept-coalitieakkoord dat DGH, VVD en PvdA al hadden opgesteld. Dat akkoord dient, uit oogpunt van efficiëntie, als basis voor de nieuwe onderhandelingsrondes. Heel hard wil Glastra het echter ook niet spelen: ,,Ik denk dat we elkaar wat punten moeten gunnen. Anders wordt het maar een grijze overeenkomst.”

Volledig scherm Matthijs Glastra, fractievoorzitter GroenLinks Heumen. © Goedele Monnens

Windmolens

Een voor de hand liggend onderwerp waarover de partijen een harde noot moeten kraken is de bouw van windturbines. Waar DGH die alleen in het uiterste geval - dus wanneer het met zon en waterkracht niet lukt - molens accepteert om de groene energiedoelstellingen te halen, en VVD ze eigenlijk helemaal niet ziet zitten, stelt Glastra dat ze absoluut nodig zullen zijn: ,,We zullen dus ons uiterste best doen om windenergie te betrekken in de toekomstplannen.”

Vincent Arts verwacht dat het hem door alle verwikkelingen niet zal lukken om al op 19 mei een nieuw college te presenteren, al hoopt hij nog wel op een datum deze maand. Het zou de tweede keer zijn dat Groenlinks in Heumen als zelfstandige fractie een wethouder levert. De eerste keer werd geen succes. Ruim twee jaar geleden nam de PvdA de plek van GroenLinks-wethouder Leo Bosland halverwege de rit over na een bestuurscrisis.

Volledig scherm Vincent Arts, lijsttrekker DGH. © Theo Peeters