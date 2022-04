GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 starten onderhandelingen, Bram van Ojik formateur

‘Havana aan de Waal’ dreigt in Nijmegen kopje onder te gaan door advies informa­teur

NIJMEGEN - Komt er in Nijmegen een coalitie van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en de PvdA? Dat is het advies van informateur Heleen de Boer, die maandag een eindrapport over de coalitievorming heeft uitgebracht. De partijen gaan het gesprek aan, maar kritiek is er ook vanuit de Stadspartij, D66 en oppositiepartijen als de VVD.

