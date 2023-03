GroenLinks voorlopig grootste partij in Nijmegen

GroenLinks blijft de grootste partij in Nijmegen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag, gebaseerd op 80 procent van de stemmen. De tweede partij is Partij van de Arbeid, gevolgd door D66, Volt en Partij voor de Dieren.

De grote winnaar GroenLinks kreeg in totaal bijna 19,2 procent van de stemmen. De PVDA volgt op de voet met 14,3 procent. Dit betekent dat de twee linkse partijen, die in aanloop naar de verkiezingen een gezamenlijke campagne voerden, goed voor meer dan een derde van de stemmen in Nijmegen.

D66, Volt en PvdD kregen alle drie in totaal 8,8 procent van de stemmen en staan hiermee op de gedeelde derde plaats.

Stijgers en dalers

Nieuwkomer BBB en landelijke winnaar, was ook in Nijmegen populair. Deze partij kreeg in totaal 7,3 procent van de stemmen. Ter vergelijking, VVD heeft 7,7 procent van de stemmen binnengehaald. Een daling van ruim 2 procent in vergelijking met de verkiezingen van 2019.

De grootste daler is Forum voor Democratie. In 2019 kreeg deze partij 9,7 procent van de stemmen, nu staat de teller op 2,1 procent. Ook CDA heeft stemmen verloren. Deze partij ging van 5,0 naar 4,3 procent van de stemmen.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage in Nijmegen bedroeg dit jaar 58,1 procent. Dat is 0,2 procent meer dan in 2019.

