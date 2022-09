Groesbeek geniet van eindelijk weer een onbeperkte kermis

De eerste uurtjes ging het er nog kalm aan toe tussen de 22 attracties in het centrum van het dorp, want zoals de laatste jaren gebruikelijk waren die ‘prikkelarm’ voor mensen die niet tegen lawaai en lichtflitsen kunnen. Maar vanaf zes uur in de avond ging het weer ouderwets ‘loos’.

Trouwe exploitanten

Schutterstent

Even verderop in De Horst is ook uitbater Ton Oomen van de schutterstent in zijn nopjes. Hij kan ook zijn jaarlijkse feesttent ook weer zonder grenzen vierten. In 2020 zat hij nog opgescheept met een ‘zitfeestje’ met afstandsregels, en vorig jaar mocht hij vorig jaar maar 750 mensen ontvangen mét coronapas. ,,In de tent heb ik nu plaats voor 1000 tot 1100 kermisgangers", zegt hij. ,,Dat wordt op de maandagmorgen weer een mooie reünie met oud-Groesbekers die met de kermis naar de schutterstent komen".