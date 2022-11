Groesbeek heeft al padelbanen, maar niemand mag er op spelen

Pluim voor actieve Heumense cafébaas en attractie­ver­huur­der

MALDEN - De Heumense ondernemers Michael Limbach en Peter Smulders zitten achter activiteiten als de Vierdaagsefeesten, de ijsbaan en het Pleinfeest in Malden, en het carnaval en de kermis in Heumen. Vrijdagavond werden ze door collega-ondernemers en de gemeente Heumen in het zonnetje gezet.

18 november