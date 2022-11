Groesbeek loopt uit voor intocht Sinterklaas

Millingse weetjes Millingen heeft 35 straten met een huisnummer 25: ‘Wat wonen er toch veel leuke mensen hier’

MILLINGEN - Millingen heeft 99 straten. In 35 daarvan komt een huisnummer 25 voor en die worden bewoond door in totaal 43 mensen: 24 vrouwen en 19 mannen. 72 procent woont in een eigen huis en de oudste is 93 jaar. Ze komt oorspronkelijk uit Schiedam.

9 november