Groesbeekse brouwerij kan vraag naar hun bier nauwelijks aan en zoekt naarstig naar nieuwe plek

Groesbeeks bier is in trek. Brouwerij Biberius, het bedrijf van Ruud Mulders en zijn zonen Bart en Luuk, produceert zoveel als maar kan. ,,Het is een gekkenhuis”, vertelt Mulders. ,,We hebben helemaal geen tijd om een voorraad op te bouwen. Alles wat we brouwen is direct weer verkocht.”