Groeten uit Berg en Dal én van de Romeinen

In deze regio was de brievenbus bij het huidige pannenkoekenhuis op de Duivelsberg in Berg en Dal befaamd. Tot aan de grenscorrectie in 1963 – de Duivelsberg en de Wylerberg kwamen toen bij Nederland – was je daar wel in het buitenland, en als je vanaf daar een ansichtkaart verstuurde had die een Duitse postzegel die in Duitsland was afgestempeld.