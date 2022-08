Groot alarm: verdacht pakket voor studentenhuis: Groesbeekseweg Nijmegen afgesloten, explosievendienst opgeroepen

updateNIJMEGEN - Voor een woning aan de Groesbeekseweg in het centrum van Nijmegen is zondagavond een verdacht pakketje aangetroffen. Het pakket is volgens getuigen met ducttape aan elkaar geplakt. Meteen na de melding via 112 is de weg afgesloten voor alle verkeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is nu bezig met onderzoek van het pakket.