Grote brand in clubhuis van Nijmeegse voetbalvereniging

Groot mysterie rond ontvlucht gezin in Deest: Wat gebeurt er achter die kerkmuren?

Een gezin dat zich afzondert in een kerk en een pastorie. Contacten die steeds schaarser worden en - als ze er al zijn - een steeds vinniger toon krijgen. Kinderen die van school worden gehaald. De kerk midden in Deest is het decor van veel verhalen over de familie die er sinds vijf jaar woont. ,,Opeens waren ze verdwenen.”