Grote markt in Nijmegen ontruimd, politie verricht meerdere arrestaties

update | videoNIJMEGEN - In Nijmegen is zondagmiddag veel politie op de been. Dit vanwege de noodverordening die geldt vanwege het verbod op de demonstratie, die eerder deze week werd aangekondigd door de actiegroep Nederland in verzet. Ook worden veel voertuigen die Nijmegen binnenkomen, zondag gecontroleerd door de marechaussee en politie.

Tegen 13.30 uur wordt de Grote Markt ontruimd. Er zijn daarvoor al meerdere aanhoudingen verricht, meldt ook de politie.

Vanuit het station zijn agenten te paard naar het centrum gegaan. De politie laat weten dat er 's ochtends één arrestatie is verricht, vanwege het overtreden van de noodverordening. De gearresteerde was in het bezit van verboden goederen.

Ook in de middag is er een arrestatie verricht. Een persoon die naar Nijmegen was gekomen, ging volledig door het lint tegen de politie en werd opgepakt.

De Grote Markt wordt ontruimd.

Politie gaat te paard naar het centrum van Nijmegen.

Bruls in gesprek

Op de Grote Markt is het rond 13.00 uur nog vrij rustig. Er zijn ongeveer twintig tot 25 tegenstanders van het coronabeleid. Burgemeester Bruls is naar het centrum gekomen en gaat er in gesprek met mensen. ,,Ik vind het belangrijk hier te zijn. Ik heb veel overleg gehad met de politie. Dat gaat goed. Er hangen wat spanningen in de lucht, de dag is nog niet voorbij.”

Desondanks is hij bereid om met mensen in gesprek te gaan. ,,Als mensen een vraag hebben of me willen aanspreken, dan mogen ze dat doen. Ik ben altijd bereid antwoorden te geven.”

Bruls in het centrum van Nijmegen.