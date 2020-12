Grote zorgen om vermiste Marit (16) uit Nijmegen, die vannacht waarschijnlijk via Eindhoven naar Utrecht ging

Kerkrel in De Horst: eigenaar heeft sleutel van politie weer teruggekre­gen

13:43 GROESBEEK - Pieter Spierings, sinds vrijdagochtend officieel eigenaar van de kerk in Groesbeek-De Horst, heeft de sleutel van de kerk terug. Die had de politie vrijdagavond in beslag genomen, nadat er bij de kerk ruzie was ontstaan over de verkoop van het voormalige godshuis.