Gure wind in de wereld of niet, dat nieuwe winkelcentrum in Groesbeek komt er gewoon

GROESBEEK - Onzekere tijden of niet: in Groesbeek is de sloop begonnen van de oude Hema en Scapino. Appartementen en winkels komen ervoor terug. De vraag is nog: welke?

Het is zo’n typisch jaren 80-gebouw van bruine bakstenen en gelamineerd plaatwerk, het winkelcomplex van Hema en Scapino aan het marktplein in Groesbeek. Dat het verlaten pand tegen de vlakte zou gaan, is al een tijdje duidelijk. Maar de afgelopen maanden groeide de onzekerheid: wanneer precies? En welke winkels komen ervoor in de plaats?

‘Gure wind’

Welnu: de sloop is begonnen. Na enige vertraging, want door gebrek aan personeel en materiaal in de bouw werd deze zomer al duidelijk dat vertraging onvermijdelijk was. Dat heeft alles te maken met de situatie in Groesbeek, zegt projectontwikkelaar Johan van de Ven. ,,Of eigenlijk in Nederland. In de wereld. Er waait een gure wind, dat weet iedereen.”

De combinatie van oorlog in Oekraïne, stikstofcrisis, tekort aan bouwmaterialen, personeelsgebrek en inflatie veroorzaakt veel onzekerheid, zegt hij. Zowel bij winkeliers als eventuele huurders of kopers van een appartement.

Oorlog

,,Veel mensen redeneren: eerst zien, dan geloven. Dus hebben wij besloten dat we gaan laten zien. Een heel groot gedeelte van de huurwoningen is in handen van een belegger, dus we hebben wat body. Die oorlog zal toch ook een keer ten einde komen, denk ik dan. We hebben de risico’s afgewogen en deze beslissing genomen. We gaan gewoon beginnen. Punt.”

Hema is verhuisd naar een nieuwe winkel aan de Bellevue in Groesbeek. Of Scapino terugkeert, is nog niet duidelijk. Welke winkels de 550 tot 600 vierkante meter winkelruimte gaan huren evenmin, zegt Van de Ven. Mogelijk trekt het ondernemers over de streep als de datum van oplevering concreet wordt, is de hoop. De bouw duurt waarschijnlijk zo’n zestien maanden.

Later wordt ook het marktplein middenin Groesbeek opgeknapt. Inwoners konden meedenken over de invulling. De gemeente Berg en Dal maakt de precieze plannen later bekend.

Volledig scherm De oude situatie met links al de nieuwbouw van Jan Linders en rechts de te slopen panden van Hema en Scapino © Theo Peeters