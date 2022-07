Guus (11) kan sinds zijn 7e al niet wachten om Vierdaagse te lopen: nu mag ’t eindelijk - mét zijn opa’s en oma’s

column Doe mij maar weer gewoon de Zomerfees­ten

Zelf bier meenemen naar de Vierdaagse. Ik doe het al zolang als ik me kan heugen en daar is geen horecabedrijf slechter van geworden. Tijdens de laatste Zomerfeesten (in 2019, man wat hebben we het gemist zeg) stapte ik op station Nijmegen Goffert in de trein met een paar gekoelde blikjes en liep ik vanaf Station Nijmegen naar Het Eiland met een biertje in de hand.

21 juli