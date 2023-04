Halfjaar na gedwongen sluiting is Nijmeegs cafetaria nog steeds dicht: hoe kan dat?

Horeca op Nijmeegs overlast­plein blijft nog maanden op slot, onzeker of zaken óóit nog open mogen

NIJMEGEN - De horeca op het Joris Ivensplein in Nijmegen blijft de komende maanden op slot. Het is zelfs hoogst onzeker of het café en de cafetaria ooit nog open mogen van burgemeester Hubert Bruls. Reden: onder meer zorgen over overlast, eerdere overtredingen van de Alcoholwet en vraagtekens die Bruls heeft over de ‘wijze van bedrijfsvoering’.