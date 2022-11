Han van Krieken (66) stopt als rector magnificus Radboud Universiteit: ‘100ste verjaardag mooi moment’

Rijke carrière

Op het moment dat Van Krieken aftreedt, heeft hij ruim zevenenhalfjaar aan het roer van de universiteit gestaan, waar hij in 1999 in dienst trad. Van Krieken begon in Nijmegen als hoogleraar Tumorpathologie en vanaf 2004 als hoogleraar Pathologie. Zijn onderzoek leidde tot betere diagnose van kanker en nieuwe inzichten in het proces van uitzaaiing.