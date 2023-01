Hans Schekman (1952-2022): Klein van stuk, maar groot in daden

De twee gingen graag steden bekijken, wandelen met de hond en hielden van lezen en luieren. Samen kregen ze een zoon en twee dochters. Hun zoon overleed tien jaar geleden. Elke donderdag en vrijdag pasten Hans en zijn vrouw Karin op hun vier kleinkinderen. Dan ging Hans bijvoorbeeld met ze bakken.



Hans Schekman groeide op met drie zussen en had een fijne jeugd. Actief is de Bourgondiër altijd geweest. Voor Berenschot was hij jarenlang contractmanager. Op zijn 55ste pakte hij nog een studie bedrijfskunde op om daarna als zzp’er verder te gaan. Tot kort voor zijn overlijden werkte hij nog altijd drie dagen in de week. In zijn vrije tijd ging hij graag zeilen. Hij leerde de techniek van zijn vader en was veel op 't water: wedstrijdzeilen in Friesland en met vrienden de zee op naar Engeland.