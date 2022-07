Hardrijders gaan vrijuit in Mook en Middelaar

Wat heeft Mook en Middelaar gemeen met Texel, Ameland, Hillegom en Simpelveld? Juist, het zijn allemaal gemeenten waar in 2021 minder dan 25 verkeersboetes werden uitgedeeld aan hardrijders. Op zich niet opzienbarend, ware het niet dat in de buurgemeenten gemiddeld 130 keer zoveel automobilisten tegen de lamp liepen als in Mook en Middelaar. Is de gemeente een vrijstaatje voor wegpiraten, of rijden er gewoon heel nette mensen door de dorpen?