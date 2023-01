‘Heel soms heb ik genoeg van het voetbalgedoe’

Veilig Verkeer Nederland: max 30 kilometer op Van Randwijck­weg Beek

BEEK - Breng de maximumsnelheid op de Van Randwijckweg in Beek terug van 50 naar 30 kilometer per uur. En er moeten drempels danwel plateaus komen. Want de huidige verkeerssituatie wordt als gevaarlijk ervaren. De weg voldoet niet aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, een initiatief van overheden om de verkeersveiligheid te vergroten

