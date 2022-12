Heemkundekring De Duffelt is dakloos en hoopt op plekje in D'n Ienloop in Millingen

,,We hebben inmiddels overlegd met wethouder Eric Weijers van Berg en Dal”, zegt voorzitter Paul Remy. ,,Misschien dat er een plekje is in D'n Ienloop in Millingen.”

D'n Ienloop

Remy hoopt nu dat De Duffelt terecht kan in D’n Ienloop in Millingen. ,,Dat is het voormalige gemeentehuis. Daar zit een archiefruimte in. Die wordt nu niet als zodanig gebruikt, er staan wel spullen in. Weijers dacht even aan de archiefruimte in het gemeentehuis in Groesbeek, maar dat ligt buiten De Duffelt: Millingen ligt er middenin. We streven ernaar de krachten te bundelen met het Millings Jaarboek en wellicht de stichting Margot van Boldrikfonds uit Beek. Die zit met het archief in het Kulturhus in Beek, maar moet weg omdat Kalorama daar meer ruimte nodig heeft.”