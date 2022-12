Heemkundekring De Duffelt is dakloos en hoopt op plekje in D’n Ienloop in Millingen

KEEKEN - Heemkundekring De Duffelt is dakloos. De grensoverschrijdende vereniging woonde de afgelopen 20 jaar met archief en bibliotheek in bij Café Im Gärtchen in Keeken, bij Millingen aan de andere kant van de grens. Maar de huur is opgezegd.

,,We hebben inmiddels overlegd met wethouder Eric Weijers van Berg en Dal”, zegt voorzitter Paul Remy. ,,Misschien dat er een plekje is in D’n Ienloop in Millingen.”

Het archief en de bibliotheek (het gaat om enkele duizenden boeken en foto’s) zijn ingepakt in verhuisdozen en voorlopig ondergebracht op de zolder van het Deichverband Kleve-Landesgrenze op het bedrijventerrein Hammereisen in Kranenburg. Het archief is tijdelijk niet toegankelijk.

Quote We streven ernaar de krachten te bundelen Paul Remy, Voorzitter heemkundekring

,,De stad Kleef huurde een ruimte van eigenaar Dieter Euwens in de boerderij van Café Im Gärtchen voor het Infocentrum Gelderse Poort. Daar zaten we gratis, samen met onder meer de Naturschutzverein van de Kreis Kleve en het Duitse staatsbosbeheer, het Forstamt. Maar Kleef wil bezuinigen. Dat kwam niet onverwacht, maar we moesten er allemaal wel weg”, zegt Remy.

D’n Ienloop

Remy hoopt nu dat De Duffelt terechtkan in het Millingde Kulturhus. ,,Dat is het voormalige gemeentehuis. Daar zit een archiefruimte in. Die wordt nu niet als zodanig gebruikt, er staan wel spullen in. Weijers dacht even aan de archiefruimte in het gemeentehuis in Groesbeek, maar dat ligt buiten De Duffelt: Millingen ligt er middenin. We streven ernaar de krachten te bundelen met het Millings Jaarboek en wellicht de stichting Margot van Boldrikfonds uit Beek. Die zit met het archief in het Kulturhus in Beek, maar moet weg omdat Kalorama daar meer ruimte nodig heeft.”

De Duffelt is de grensoverschrijdende polder tussen Nijmegen en Kleef, die aansluit op de Ooijpolder. Dorpen als Leuth, Kekerdom en Millingen, maar ook Duitse plaatsen als Zyfflich, Wyler, Niel, Keeken en Bimmen liggen in de Duffelt. De Duffelt wordt al rond 1369 genoemd: de oudere bewoners spreken er nog steeds dezelfde taal, het Kleverlands, meer Nederlands dan Duits.

Roos van Beek

De Stichting Margot van Boldrikfonds beheert de collectie van Margot Van Boldrik (1907-2008) uit Beek. Zij publiceerde veel over de voormalige gemeente Ubbergen en directe omgeving. In 1945 begon Van Boldrik een omvangrijke correspondentie met bevrijders van Ubbergen uit Amerika, Canada en Engeland. Zij werd liefkozend de ‘Roos van Beek’ genoemd.

Heemkundevereniging De Duffelt, met leden aan beide kanten van de verdwenen grens, houdt zich sinds 1980 bezig met de geschiedenis van deze streek en zijn bewoners. De vereniging geeft een tijdschrift uit, organiseert excursies en exposities en heeft een uitgebreid archief en een bibliotheek.