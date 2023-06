Heldere ochtend en middag in Nijmegen

Groene Heuvels krijgt veel meer evenemen­ten én opknap­beurt

Het hoge woord is eruit: recreatiegebied de Groene Heuvels, waar nu al jaarlijks festival Down The Rabbit Hole wordt georganiseerd, krijgt in de toekomst achttien evenementdagen. Tegelijkertijd gaat eigenaar Leisurelands tonnen in het gebied investeren.