Hele Groesbeekse wijk van gas halen mislukt: ‘De techniek is niet goed genoeg om dat massaal te doen’

Lente.



Zelfs de graffiti is hier in de stijl van het jaargetijde. ‘Vrijheid blijheid’, lees ik op een elektriciteitshuisje voor een appartementencomplex. Maar juist door die elektra is dat gelukzalige gevoel hier ver te zoeken. Bewoners in deze wijk kampen al jaren met verwarmingsproblemen en defecte warmtepompen. Als noodoplossing werden 93 huizen zelfs weer aangesloten op gas (!).



„Met dit zonnetje draai je de verwarming aan”, legt Leo Liebers uit in zijn moderne appartement. „Hiermee zou je het huis moeten afkoelen, alleen duurt het twaalf uur voordat je iets voelt.” De geboren en getogen Groesbeker vertelt over het haperende systeem dat ook in de zomer voor verkoeling zou moeten zorgen. „Toen mensen hier in 2014 in de volledig gerenoveerde wijk kwamen wonen, moest iedereen verplicht op het systeem van klimaatneutrale warmtepompen. Sommigen wisten daar niets van.”



Aardig ideetje

Het was ook wel een aardig ideetje, helemaal in de tijdsgeest en ver voor de wens om überhaupt niet afhankelijk te zijn van Russisch gas. In het begin functioneerde het ook nog.