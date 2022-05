Henk (65) kan het navertellen, want kapsters begonnen meteen met reanimatie

Dat heeft hij te danken aan zijn collega Theo Peters (60) en de kapsters Nicole Schook-Langens en Inge van Bebber van kapsalon Haarfijn. Want die drie kwamen meteen in actie toen Thijssen in elkaar zakte. Ze belden 112 en reanimeerden hem totdat de politie er was.



Henk Thijssen (65) uit Breedeweg kreeg op dinsdag 12 april tijdens het werk in het pand aan de Dorpsstraat 6 in Groesbeek een hartstilstand. ,,Hij ging zitten en viel ineens achterover”, vertelt Theo Peters uit Groesbeek, die samen met Thijssen bezig was met de afwerking van een nieuw appartement in het pand.