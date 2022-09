Hennie en Rinie hopen dat koortsboom bij Sint Walrick boom van het jaar wordt: ‘Heeft een geweldig verhaal’

Koning komt naar Nijmegen: Wil­lem-Alexan­der opent nieuwbouw van Radboudumc

NIJMEGEN - Koning Willem-Alexander opent donderdag 29 september het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen. Dit gebouw, met zowel verpleegafdelingen als poliklinieken, is aan het begin van de zomer in gebruik genomen.

13 september