Het blijkt een literaire techniek die beroemd werd door James Joyce

Ze was uit 1924 en zonder haar dood in 2013 hadden we nog steeds kunnen genieten van haar herinneringen. Die kwamen overigens pas na een opstartuurtje waarin kond werd gedaan van de neef van de buurman, je weet wel, die van de overkant, die vorig jaar kanker had, nou die neef dus… Na deze chaos werd ze rustiger en vertelde ze over haar leven.



Ook die verhalen kenden we al, maar de hardheid ervan verblufte keer op keer. Bovendien werkte het therapeutisch voor alle aanwezigen. Ze ging op haar veertiende in betrekking, een mooie naam voor een bestaan als dienstmeid. Door achtereenvolgens roodvonk en tbc werd ze twee keer opgegeven, nog voordat ze de volwassen leeftijd had bereikt.



De bewondering die ik nu voel was vroeger verstopt onder een dikke laag irritatie; de meeste verhalen waren bekend. Bovendien werden ze opgediend in een ogenschijnlijke chaos, het ene detail maakte dat ze zich weer een ander voorval herinnerde. Eentje die de luisteraar naar een verhaal bracht met een nieuwe hoofdpersoon.