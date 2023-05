Het einde van de groene lijn is nabij: overal in de Nijmeegse binnenstad liggen nu metalen plaatjes

video Omstreden groene lijn door centrum van Nijmegen wordt alweer weggespo­ten: ‘Beschouwen ’t als een proeflijn’

NIJMEGEN - De groene lijn langs alle belangrijke en interessante plekken van het Nijmeegs stadscentrum wordt deze vrijdag helemaal verwijderd. Er was veel kritiek op de uitvoering van het project Walk of the Town, omdat de lijn slordig kronkelde en soms om een tijdelijk obstakel heen was getrokken.