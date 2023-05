Het gaat goed met de fantasy: ‘Want er is ongoing maatschappelijke onrust’

Dit is Thomas Olde Heuvelt, en hij komt je hypnotise­ren: ‘Ik ben er nog niet, en ik zal er ook nooit komen’

Thomas Olde Heuvelt uit Mook was als kind al een schrijver. Als dertiger is hij nu zo succesvol dat hij van schrijven kan leven. En: de eerste Hollywoodverfilming is in de maak. Voor de definitieve doorbraak naar wereldwijd succes was één cruciaal inzicht nodig.