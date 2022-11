Het Gildeplein in Nederasselt baalt van een stroomhuis in de speeltuin

Dit is waarom de Aldi en DM over de grens op 1 november dicht zijn

KRANENBURG - Wie van plan was om dinsdag boodschappen te gaan doen in het winkelcentrum de Einkaufsarena - met Aldi, DM, Rewe - van Kranenburg of ergens anders net over de grens kan beter thuis blijven. De winkels in Duitsland (althans in de deelstaat Nordrhein-Westfalen) zijn op 1 november gesloten.

8:42