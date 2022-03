Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat Heumen: Veel bouwen, maar moet het allemaal gasloos?

Live vanaf 20.00 uurMALDEN - In Malden is zaterdagavond het slot van de tour van Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat in het Rijk van Nijmegen. In de Burgerzaal van het gemeentehuis van Heumen houden de zeven lijsttrekkers tevens het slotdebat van de gemeente Heumen.

De zeven gaan in debat over de vier thema’s woningbouw, energietransitie, leefbaarheid en gemeentelijke herindeling. Ook krijgen ze de gelegenheid in een pitch van een minuut de kiesgerechtigden te overtuigen dat ze op hun partij moeten stemmen. Ook worden er enkele vragen gesteld aan de lijsttrekkers van inwoners, die via mail zijn binnengekomen. Dorpsdichter Thijs Kersten verzorgt een cultureel intermezzo tussen de debatten en pitches door.

Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat in Malden wordt gehouden in samenwerking met lokale omroep GL8. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Gespreksleiders zijn Margie Alders (GL8) en Geert Willems (De Gelderlander)

De avond is live in de Burgerzaal en online te volgen via de kanalen van GL8 en de website van De Gelderlander, dg.nl/nijmegen.

Volledig scherm De gemeente Heumen wil misschien gaan bouwen op het sportpark van Juliana'31 in Malden. © Theo Peeters

Thema 1: Woningbouw

Bouwen, bouwen, bouwen. Het is een van de belangrijkste thema’s bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat was het vier jaar geleden ook. Wat is er nu anders? In het ene dorp moet nog steeds meer gebouwd worden, in het andere wordt juist te snel en te veel gebouwd. Wat zijn de plannen van de partijen nú, wat willen ze, wat kunnen ze beloven, en belangrijker: wat willen de ínwoners eigenlijk, en de woningzoekenden. Wordt het niet tijd de zaken eens anders te bekijken?



Stelling: De gemeente moet woningzoekende inwoners sneller, beter en anders faciliteren om aan een woning te komen in de gemeente.

Thema 2: Energietransitie

De gasproductie in Nederland stopt omdat de schadelijke gevolgen voor de inwoners van de provincie Groningen niet langer te tolereren zijn. Tegelijk maakt de oorlog in Oekraïne duidelijk dat we niet afhankelijk moeten zijn van Russisch gas. De noodzaak op zoek te gaan naar duurzame vormen van energie kan dus blijkbaar niet langer afgedaan worden als ‘klimaatdrammen’.



Met de grote weerstand tegen windmolens en zonneparken, die de afgelopen jaren ook in Heumen naar voren kwam, komen we er niet. Ook vier jaar geleden was dit een thema bij het verkiezingsdebat en we zijn nauwelijks iets opgeschoten. Natuurlijk is er meer dan alleen wind en zon. Waterkracht, bijvoorbeeld. Moeten alle nieuwe woningen gasloos?



Stelling: We moeten alle vormen van duurzame energie omhelzen en de inwoners overtuigen dat ze noodzakelijk zijn. Alle nieuwe woningen moeten gasloos zijn.

Thema 3: Leefbaarheid

Er wordt een groot beroep gedaan op initiatieven van inwoners en vrijwilligers. Dorpen in de gemeente moeten het steeds meer zelf rooien. Financiële steun is wegbezuinigd, onbekend of moeilijk toegankelijk voor organisaties. De vraag rijst of de gemeente hier nog wel een rol voor zichzelf ziet, terwijl ze toch echt de zorgen zou moeten dragen voor álle (groepen) inwoners. En elke groep heeft zo haar eigen behoefte.



Stelling: De gemeente rekent te veel op de inzet van inwoners en de bestaande voorzieningen, terwijl de organisaties/voorzieningen onvoldoende kunnen rekenen op de gemeente.

Thema 4: Gemeentelijke herindeling

Al jaren wordt gepraat over een gemeentelijke herindeling met onder meer Wijchen. De provincie Gelderland zal er niet meer actief op aandringen, zoals in het verleden bij de fusiegemeente Berg en Dal (Groesbeek, Ubbergen en Millingen).



Toch zijn er stemmen die zeggen dat gemeenten ook zelf zo’n fusie in gang kunnen zetten. Sommige regelgeving is erg ingewikkeld geworden en vereist specialistische kennis van ambtenaren, die eerder voor een grote gemeente zullen kiezen. Samenwerkingsverbanden zoals de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn duur, bleek deze week uit onderzoek van onder meer De Gelderlander. Veel raadsleden vinden ze bovendien ondemocratisch omdat ze er nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.



Stelling: Herindeling is helemaal niet erg, de dienstverlening voor inwoners wordt dan alleen maar beter.

De deelnemers:

Vincent Arts (DGH)

Volledig scherm Vincent Arts (Democraten Gemeente Heumen) © Jacqueline van den Boom

Matthijs Glastra (GroenLinks)

Volledig scherm Matthijs Glastra (GroenLinks) © Goedele Monnens

Jacky van Eldijk (De Kiezersclub)

Volledig scherm Jacky van Eldijk (De Kiezersclub) © Eigen foto.

Edwin Claassen (VVD)

Volledig scherm Edwin Claassen (VVD) © Eigen foto

Rob de Graaf (CDA)

Volledig scherm Rob de Graaf (CDA) © Goedele Monnens

Theo Müller-Königkrämer (PvdA)

Volledig scherm Theo Müller-Königkrämer (PvdA) © Jordy Eijkenboom

Bernadette Smelik (D66)

Volledig scherm Bernadette Smelik (D66) © Eigen foto