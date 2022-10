‘Het had wel wát meer mogen zijn’: Wouter uit Groesbeek over zijn winst van 21.000 euro in Miljoenenjacht

MET VIDEO ‘Gretha Thunberg van Nijmegen’ wil stemrecht vanaf 16 jaar: ‘Kinderen uitsluiten is discrimina­tie’

NIJMEGEN - Het recht om te stemmen verlagen naar 16 jaar: dat is wat Nijmegenaar Lars Westra (15) wil. De kinderrechtenactivist wil dat elk kind mee mag praten, denken en beslissen. Want het gaat ten slotte ook over hun toekomst.

30 september