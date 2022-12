Het is weer rustig op straat na uitgelaten feest om overwinning op Portugal van Marokkosupporters

update | met video's en foto'sNIJMEGEN - Enthousiaste Marokko-supporters hebben zaterdagavond uitbundig feest gevierd na de winst van hun voetbalteam op Portugal in de kwartfinale op het WK in Qatar. Op pleinen in Arnhem en Nijmegen werd met toeterende auto's, vlaggen, vuurwerk en uitbundig gezang gefeest. Inmiddels is de rust weergekeerd en zitten de fans misschien wel naar de wedstrijd Frankrijk-Engeland te kijken op tv.

Kort na de wedstrijd werd het hele Keizer Karelplein in Nijmegen dichtgezet met auto's. Meteen na de winst kwamen honderden voetbalfans naar het centrum. Op het plein reden ze aanvankelijk nog rondjes, al toeterend en vlaggen wapperend. Ook in Arnhem is het een gekkenhuis op straat waar honderden mensen hun overwinning vieren.

Marokkaanse Nederlanders vieren feest op het Keizer Karelplein na winst tegen Portugal op het WK voetbal in Qatar

In Arnhem gaan honderden Marokko-fans de straat op. Het is een groot feest van toeterende en feestvierende supporters. Burgemeester Marcouch van Arnhem roept op Twitter op het feest eervol te laten verlopen. ,,Houd het leuk, bedoel ik daarmee”, zegt hij.

En dat doet de Marokkaanse Nederlanders tot nu toe in zijn ogen: ,,Ik was net in Presikhaaf en er wordt op een heel mooie manier samen gevierd dat Marokko heeft gewonnen: jongens, meiden, kinderen, moeders en vaders zijn samen op straat. Ze nemen muziekinstrumenten mee. Maken filmpjes om aan steden waar het uit de hand loopt te laten zien: hé, zo doen we het in Arnhem. Mooi toch?”

Wel wordt het feest goed in de gaten gehouden zegt de Arnhemse burgemeester: ,,De politie is nabij.” Want: ,,Soms is er een hufter die vuurwerk afsteekt”. zegt Marcouch. ,,Ja, dat keur ik ten zeerste af.” Het getoeter zien de autoriteiten door de vingers. ,,Het is een bekend gebruik bij Turkse en Marokkaanse bruiloften en eigenlijk strafbaar in Nederland. De boete is net zo hoog als door rood licht rijden. Maar bekeuren doen we nu niet. We wegen steeds heel goed af, wanneer ingrijpen nodig is en dat is het nu niet.”

Al snel viel het verkeer op het Keizer Karelplein stil doordat er te veel auto's rondjes bleven rijden. Nadat het hele plein stilstond dirigeerde de politie auto's naar parkeerplaats Oude Stad. Daarvandaan mogen voetbalfans te voet de stad in. Alle invalswegen naar het centrum zijn door de politie afgezet.

Horeca-ondenemer Khalid Oubaha vloog met een heel chartervliegtuig vol Marokko-fans speciaal voor de wedstrijd tegen Portugal naar Qatar. Dat werd een groot feest. ‘Kan je mijn managers vertellen dat ik niet terug kom en nog een week blijf!', laat Oubaha aan de krant weten.

Honderden mensen hebben zich verzameld op de Volkerakstraat in Presikhaaf, Arnhem. De straat staat vol met mensen. Voor verkeer is er geen doorkomen aan. Er zijn trommels, vlaggen, fakkels en vuurwerk. Soms enorme knallen, maar de sfeer is heel goed. Hele gezinnen zijn op straat om feest te vieren.

Het gaat niet elke keer goed met de rondjes rijdende supporters. Op het Keizer Karelplein kwam het tot een botsing tussen twee auto's op het moment dat een wagen van rechts het plein wilde oprijden.

Wilders reageert op Twitter op het verschijnen van Marokkoshirts met zijn naam.

Een Marokko-voetbalshirt met als achteroptekst G.Wilders. Humor bij het feestje op straat in Arnhem.

