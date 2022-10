Het lastige aan Van Meijeren is dat een deel van zijn meningen hout snijdt. Maar pas op

Ambulance met spoed nog te vaak lang onderweg naar Mook en Middelaar, maar de oplossing heeft niemand

MOOK - De rijtijden van ambulances naar Mook en Middelaar zijn ten opzichte van vorig jaar niet verbeterd. In 80 procent van de gevallen was de ambulance er binnen een kwartier, terwijl het streven is dat 95 procent van de spoedritten er binnen die tijd is.

