Het leven achter de gevels in de Lange Hezelstraat: ‘Ik zie oma Aleida nog zitten’

Het nieuws is dat er een boek komt. Een boek vol gedetailleerde verhalen over het leven van al die mensen in al die winkels en huizen en kroegen aan de Lange Hezelstraat. Het verschijnt na een presentatie in de Mariënburgkapel in Nijmegen in april. Dat gebeurt dus allemaal in het jaar 2022, maar het hele verhaal achter dat boek begint eigenlijk op een middag in de jaren 50.