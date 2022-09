Het Nest trekt 15.000 bezoekers naar Goffertpark, deel kon door kapotte toegangspoorten zonder controle naar binnen

Column Lekkere, koele windbries­jes door de warme stad

Die weken met enorme hitte hebben me heel wat slapeloze nachten bezorgd. Thuis zette ik elke ochtend vroeg deuren en ramen tegen elkaar open. Maar minder dan 26 graden werd het zelden in huis. En dan heb ik rond mijn woning nog best veel groen dat voor een goede schaduw zorgt.

2 september