Het panorama van Nijmegen: Er lijkt weinig veranderd in 175 jaar

met video Storm Hans verjaagt Nijmeegs gezin uit vakantie­huis­je aan rivier in Noorwegen: ‘Zitten toch al 48 uur in de stress’

Een lieflijk beekje veranderde in een kolkende waterstroom die zelfs stacaravans meevoerde. De grote wateroverlast door storm Hans in Noorwegen betekende voor Didier en Natasha Tangelder en hun kinderen dat de geplande overnachtingen in het dorpje Hemsedal wel héél spannend werden.