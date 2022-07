Het tweede leven van Maria Engels, ‘de moeder van Bottendaal’: ‘Iets verderop ben ik geboren’

Vandaag in de 65ste aflevering Maria Engels (1949) die opgroeide in een horecagezin, ook zelf lange tijd een café runde maar uiteindelijk huisschilder werd. Velen beschouwen haar als de ‘moeder van Bottendaal’, waar ze werd geboren en waar haar stamcafé Maxim is. Daar wil ze ook geïnterviewd worden.