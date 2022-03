Het verhaal van Andríy (44): ‘Mijn vrouw kon niet naar de kelder, want ze had haar been gebroken’

„Vooral sinds het gerommel in de Donbas volg ik op de voet wat de Russen uitspoken. Toch kwam de invasie voor velen van ons als een verrassing. Van Poetin kun je alles verwachten, maar dat hij zo ver zou gaan, dat hadden we niet gedacht.”



„Ik ben chauffeur en zat op de vrachtwagen ergens in Europa toen Rusland aanviel. Mijn vrouw en kinderen van 5, 7 en 14 jaar waren thuis in Hosjtsja in West-Oekraïne. Vliegvelden in de buurt kwamen onder vuur te liggen. Om de haverklap ging het luchtalarm af. Mijn kinderen gingen dan naar de kelder om te schuilen, maar mijn vrouw kon niet naar beneden, want ze had drie weken eerder haar been gebroken.”