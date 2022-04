Het verhaal van Julia (37): ‘Ik drukte mijn kleintje in de handen van de eerste de beste in de wagon’

Julia Symary (37): „In Kiev had ik net een baan gevonden. In september ging ik werken in een apotheek, sinds mijn dochtertje van 2 naar de crèche kon. Met ons drieën wonen we daar in een flatje. Op die bewuste dag ging om zes uur de telefoon. Mijn broer: ‘Julia, het is oorlog!’ Ik zeg: ‘Hoezo oorlog? Waar heb je het over?’ Ik doe de gordijnen open en – bam! – een explosie. Ik werd hysterisch, begon te huilen. Tegen Kristina, mijn dochter van 11, zei ik dat ze de tassen moest pakken. Naar oma, had mijn broer gezegd, op het platteland. Maar dat wilde ik niet, ik was bang dat ik mijn zoontje van 4 nooit meer zou zien.