Het volgende boek dat we synchroonlezen, zal ik iets beter overwegen

Alexey Kimel, een Rus in Malden: 'Ik moet mijn ouders uitleggen dat het niet superkoud is in ons huis’

Ondanks de oorlog in Oekraïne, die hij verschrikkelijk vindt, is Alexey Kimel nog steeds trots op zijn Russische afkomst. Het afgelopen jaar reisde de hoogleraar Experimentele natuurkunde vijf keer van zijn woonplaats Malden naar Sint-Petersburg, onder andere om zijn ouders te bezoeken. ‘Ik wil mijn kinderen tonen dat niet alle Russen boos of dom zijn.’