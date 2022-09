Het werk gaat gewoon door tijdens de twintig kilometer lange Kunstroute Heumen

OVERASSELT/MALDEN - In de grote tuin van de Overasseltse kunstenares Machteld Meij klinkt vriendelijk getik en geklop. Tijdens de Kunstroute Heumen, die dit weekend voor de vijfde keer wordt gehouden, werkt Alice Musarar in een open schuur gewoon door aan haar Afrikaanse vrouwenbeelden.

De van oorsprong Zimbabwaanse Musarar runt met haar man Hans van Belle een galerie in Nederasselt, maar zijn voor de gelegenheid met een deel van hun collectie uitgeweken naar het dorp verderop. Bij Meij is plek zat - er is dit weekend in het gras en tussen de appelbomen ook plek voor haar eigen werk en voor bronzen beelden en keramiek van collega's - en Nederasselt ligt ten opzichte van de andere negentien locaties van het evenement nogal uit de route.

Quote De kunstroute heeft eigenlijk elk jaar wel geluk met het mooie weer Machteld Meij, Kunstroute Heumen

Terwijl Musarar zwijgend doorwerkt, schiet Van Belle bezoekers van de Kunstroute aan over haar werk en de andere beelden van verschillende kunstenaars uit Zimbabwe. Niet alleen over de kwaliteit, maar vooral ook over het feit dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan eigen ontwikkelingsprojecten in het Afrikaanse land.

Tientallen mensen

Het evenement duurt twee dagen lang, maar na een dik uur hebben al tientallen mensen de tuin van Meij, die verstopt ligt aan een zandweg bij de Hatertse en Overasseltse Vennen, aangedaan. Vooral veel stellen zijn op de fiets gestapt.

,,De kunstroute heeft eigenlijk elk jaar wel geluk met het mooie weer", zegt Meij, die de Kunstroute mede organiseert. ,,Vorig jaar kreeg ik over twee dagen gerekend achthonderd mensen op bezoek.”

De Kunstroute is zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur en vindt plaats op twintig locaties in Malden, Overasselt en Heumen. Wie er een sport van maakt ze allemaal te bezoeken, legt op de fiets in totaal zo'n twintig kilometer af.