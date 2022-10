‘Het wordt vervelender’: roc-leerlingen wachten maand na beginnen schooljaar nog steeds op boeken

Het schooljaar begon voor veel leerlingen op de mbo-school met een kater. Boeken en andere (digitale) lesmaterialen, soms al een maand van tevoren besteld, werden niet of slechts gedeeltelijk geleverd door boekenleverancier Studers.

Volgens Studers is de overstap naar een andere logistieke partner de oorzaak van de problemen.

Vooral papieren boeken blijven achter

Een maand later blijkt dat Studers vooruitgang boekt, maar opgelost is het niet. ,,Zo zijn de digitale licenties van grote uitgeverijen nog niet allemaal geleverd, terwijl Studers dat wel beloofd had. Digitale licenties van kleinere uitgeverijen zullen begin deze week volgen”, zegt een woordvoerder.

Op het gebied van boeken is de achterstand groter. Hóé groot precies, weet alleen Studers. En dat bedrijf communiceert slechts mondjesmaat, tot ergernis van het roc. ,,Wij blijven hiernaar vragen en blijven druk zetten op Studers om het belang van de onmiddellijke levering van de studiematerialen te benadrukken”.

Steeds vervelender

In de klas worden hoofdstukken samen gelezen of het kopieerapparaat maakt overuren. Uitgeverijen helpen door de eerste hoofdstukken van een boek in pdf aan te bieden. ,,We proberen zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor leerlingen die nog steeds leermiddelen missen, wordt de situatie wel steeds vervelender.”

Doorgaan met Studers?

Het roc werkt al sinds 2010 met Studers, tot dit jaar zonder problemen. Of de gang van zaken gevolgen heeft voor de samenwerking, is niet bekend. De twee partijen moeten nog om tafel om te evalueren. ,,Over samenwerking in de toekomst gaan we sowieso geen uitspraken doen via de pers.”