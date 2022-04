Het zwembad zal het binnenkort zonder de toverkracht van Guus moeten doen

Jarenlang was judo zijn sport en hij probeerde op het CIOS aangenomen te worden. Afgekeurd op de turnonderdelen ging hij in militaire dienst om vervolgens in het zwemonderwijs aan de slag te gaan.



In 1975 begon hij in zwembad Oost, waar in die tijd nog op een bijna drilmanier les werd gegeven: ,,Eind jaren 70 volgde er een cultuuromslag en we zijn met de ontwikkelingen in het zwemonderwijs meegegaan: het werd een stuk vriendelijker en speelser. Ik vind het belangrijk om de zwemlessen met wat humor in te vullen. Ik heb geen groepen meer, maar ik begeleid de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.”



Toverkracht

Hij vertelt over twee zusjes die niet door het gat onder water durfden te zwemmen. Die konden wel wat toverkracht gebruiken, vond hun juf. ,,Ik leg mijn handen op de hoofden en tover wat toverkracht in de zusjes en hup, ze zwommen zo door het gat. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar het is leuk om op zoek te gaan wat werkt.”