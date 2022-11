Heumen gaat meer bomen planten, ‘maar niet lukraak’

Er is dan jaarlijks 20.000 euro beschikbaar voor ‘landschapsontwikkeling, biodiversiteit en boomaanplant’. Zeker driekwart van dat geld is bedoeld voor meer bomen.

Niet lukraak planten

,,Die komen er, maar wáár en hoeveel, dat hebben we nog niet vastgesteld”, zegt verantwoordelijk wethouder Pepijn Baneke. ,,Dat wordt duidelijker in het nieuwe Landschapsontwikkelingsplan dat we in de eerste helft van 2023 klaar willen hebben.

Baneke: ,,We willen niet lukraak maar wat gaan planten. Het is ook het idee dat we door meer aanplant van bomen waardevolle groene gebiedjes met elkaar kunnen verbinden. Dat insecten bij wijze van spreken van groen naar groen kunnen gaan lopen.”

Geen steun

Dat er meer bomen in Heumen zouden komen, daarop hintte voorman Leo Jansen van Heumense grootste raadsfractie DGH eerder dit jaar al bij de presentatie van het coalitieakkoord tussen zijn partij, VVD en GroenLinks. Met die laatste partij probeerde Jansen ruim twee jaar geleden al steun te krijgen voor het maken van een plan om meer bomen in de gemeente te krijgen.

Niet alleen omdat het mooi is, maar vooral ook voor de opvang van koolstofdioxide (CO2). Veel van die opvangfunctie verdween in de jaren daarvoor bij de grootschalige bomenkap in de Hatertse en Overasseltse Vennen, memoreerde Jansen. Die bomenkap was bedoeld om de verdroging van het Vennengebied tegen te gaan.

Het idee van DGH haalde destijds, vanwege één stem tekort, geen meerderheid in de gemeenteraad. Nu zowel DGH als GroenLinks zitting heeft in het Heumense college, is er wel geld vrijgemaakt voor de aanplant van extra bomen in de hele gemeente.