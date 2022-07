Heumen gaat strijd met oprukkende fastfoodketens in regio niet aan, ook geen gratis fruit voor kinderen

Scooter strandt in berm Plasmolen: bestuur­ster gewond

PLASMOLEN - Een scooterrijdster is woensdagmiddag op de Rijksweg in Plasmolen gewond geraakt bij een ongeluk. Haar scooter belandde in de berm waardoor zij en haar passagier ten val kwamen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

29 juni