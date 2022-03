Heumen is er al uit: DGH gaat regeren met VVD en PvdA

Eerst nog feestende scholieren, en dan komen de vluchtelin­gen naar Overasselt

OVERASSELT - Twee dagen nog beleven drie schoolklassen uit Haarlem een vrolijk weekend in het hoofdgebouw van Het Buitencentrum. Vanaf maandag is het andere koek in de groepsaccommodatie in Overasselt: er komen tot 170 vluchtelingen uit Oekraïne te wonen.

9:00