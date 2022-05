Heumen is eruit: vier mannen in compleet nieuw college

MALDEN - In Heumen treedt over anderhalve week een geheel nieuw college aan. Drie van de vier mannen waren wel eerder al wethouder, alleen in een andere gemeente.

Verkiezingswinnaar Democraten Gemeente Heumen, VVD en GroenLinks zijn het eens geworden over een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. De partijen presenteren het document volgende week aan hun leden. Keuren die het goed, dan wordt het nieuwe college dinsdag 7 juni geïnstalleerd.

Inhoudelijk wil woordvoerder Vincent Arts vóór de ledenraadplegingen nog niets kwijt over het nieuwe akkoord. De namen van de nieuwe wethoudersploeg zijn nu wel bekend. DGH levert twee bestuurders en VVD en GroenLinks elk één.

Mookenaar

Een verrassende naam in het nieuwe college is die van Pepijn Baneke (54). Die trad nog maar twee weken geleden af als wethouder Zorg, Welzijn en Duurzaamheid in buurgemeente Mook en Middelaar.

Na een eerdere wethoudersperiode keerde hij twee jaar geleden terug in dat college, omdat partijgenoot Susan Doorenbos om medische redenen afscheid nam. De gewezen bouwer van film- en televisiesets is nu ook nog Statenlid in Limburg, maar stopt volgend voorjaar met die klus.

Volledig scherm Pepijn Baneke. © Gemeente Mook en Middelaar

Wijchenaar

Een andere naam ‘van buiten’ is Rob Engels (67). Van hem was al langer bekend dat hij de gedroomde wethouderskandidaat was van de Heumense VVD. De Wijchenaar was in het verleden ondernemer, onder meer als eigenaar van Praxis-vestigingen in Wijchen en Nijmegen, maar heeft inmiddels een flinke staat van dienst als bestuurder.

Zo was hij acht jaar lang wethouder in Wijchen, waar hij zorg onder zijn hoede had en ook grote projecten als de herontwikkeling van het stationsgebied. Na vier jaar nam hij recent afscheid als wethouder in de gemeente Overbetuwe.

Volledig scherm Rob Engels. © Rolf Hensel

Wim Wink

DGH levert bij haar terugkeer in het bestuur twee wethouders uit twee kleine kernen. Het opvallendst is de entree van Wim Wink (69). Wink woont sinds vijf jaar in Nederasselt en is daar actief voor Nederasselt Gezond en de dorpsraad. Hij heeft een eenmansbedrijf als interimmanager in de zorg en deed tussen 2006 en 2010 ervaring op als wethouder namens de PvdA in de gemeente Buren.

Volledig scherm Wim Wink. © Eigen foto

Dorpshuis

Vincent Arts (67) zelf completeert het nieuwe viertal bestuurders. De lijsttrekker van DGH is de enige zonder ervaring als wethouder. De Heumenaar werkte als filiaalmanager en revisor voor diverse bedrijven en is in zijn woonplaats voorzitter van dorpshuis Terp. De afgelopen vier jaar zat hij namens DGH in de gemeenteraad.

De coalitieonderhandelingen in Heumen duurden langer dan aanvankelijk gedacht. Een groot deel van het werk moest de afgelopen weken opnieuw, nadat GroenLinks de plek van PvdA overnam als coalitiekandidaat.