Heumense politiek: Reus DGH houdt de kaarten nog tegen de borst

D66 wil in Nijmegen óók met rechtse partij aan tafel: ‘We zijn geen Havana aan de Waal meer’

Als D66 woensdagnacht in Nijmegen de grootste van de stad wordt, dan zal de partij aansturen op een ‘brede coalitie. Met óók een rechtsere partij aan tafel. ,,We zijn in Nijmegen allang geen Havana aan de Waal meer”, zegt D66-lijsttrekker Lusanne Bouwmans.

15 maart